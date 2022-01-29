مصرع طفلين وإصابة ثالث بجروح بإنفجار جسم غريب جنوبي بغداد

شفق نيوز/ لقي طفلان مصرعهما فيما أُصيب ثالث بجروح اليوم السبت جراء انفجار جسم غريب جنوبي العاصمة العراقية بغداد، وفقا لمصدر أمني مسؤول.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، بأن طفلة وطفلاً لقيا حتفهما فيما أُصيب ثالث بجروح أثناء عبثهم بالنفايات، والتقاطهم جسما غريبا داخل كيس بلاستيكي، وإضرام النار فيه مما أدى إلى انفجاره عليهم، وذلك ضمن الحي العسكري التابع لقضاء المحمودية جنوبي العاصمة بغداد.

ووفقا للمصدر فإن هؤلاء الأطفال يعملون في مجال جمع النفايات القديمة.

وكان مصدر أمني، قد افاد في وقت سابق من اليوم، بوقوع انفجار لم تعرف طبيعته بعد، إلى الجنوب من العاصمة بغداد.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن دوي انفجار وقع ضمن منطقة البوعيثة في أطراف منطقة الدورة، وبعد التوجه الى محل الحادث تبين انفجار جسم غريب قرب مدرسة عمان لم تعرف طبيعته بعد.