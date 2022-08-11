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مصرع طفلين غرقا داخل حوض مائي شمال شرق الموصل

Category: أمـن

Date: 2022-08-11T09:20:06+0000
مصرع طفلين غرقا داخل حوض مائي شمال شرق الموصل

شفق نيوز / أفاد مصدر أمني، اليوم الخميس، بوفاة طفلين غرقا في حوض منزلي لخزن المياه، في احدى القرى شمال شرق مدينة الموصل.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز إن "طفلين وهما اولاد عم ويبلغ احدهما ١٠ سنوات من العمر، والثاني ٦ سنوات غرقا في حوض مياه أرضي أنشأته أُسرتهما في قرية (بايبوخت) الواقعة قرب منطقة الشلالات شمال شرق الموصل".

وأضاف المصدر أن "الطفلين تسللا الى الحوض في الساعة الثانية من فجر اليوم من دون علم ذويهما ولم ينتبه إليهما أحد إلا بعد الغرق وطفوهما على سطح الماء"، مبينا ان "قوة امنية نقلت جثتي الطفلين الى الطب العدلي فيما فتحت تحقيقا بالحادث لمعرفة ملابساته".

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