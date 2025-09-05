مصرع طفلتين سوريتين غرقاً وإنقاذ فتاة من الانتحار في الناصرية

شفق نيوز- ذي قار

شهدت مدينة الناصرية، مركز محافظة ذي قار، اليوم الجمعة، سلسلة من الحوادث المأساوية والمتفرقة، أسفرت عن مصرع طفلتين سوريتين وإنقاذ امرأة من محاولة انتحار، فيما سُجلت وفاة شاب بمرض الكبد الفيروسي.

وقال مصدر أمني لوكالة شفق نيوز إن "طفلتين سوريتين لم تتجاوزا الـ12 من العمر، لقيتا مصرعهما غرقاً في نهر الفرات قرب المتنزه وسط الناصرية، أثناء محاولتهما تعلم السباحة"، مبيناً أنه "تم انتشال جثتيهما ونقلهما إلى دائرة الطب العدلي".

وأضاف المصدر، أن "قوة من الشرطة النهرية أنقذت فتاة ثلاثينية حاولت الانتحار بإلقاء نفسها من فوق جسر الزيتون وسط الناصرية، حيث تم إنقاذها وتسليمها إلى الجهات المختصة".

وفي شأن آخر، نفى مصدر طبي في ذي قار ما تداولته بعض الأنباء بشأن وفاة شاب عشريني جراء إصابته بمرض الإيدز، مؤكداً لوكالة شفق نيوز أن "سبب الوفاة يعود إلى التهاب مرض الكبد الفايروسي"، مشيراً إلى أن الجثة أرسلت إلى الطب العدلي لاستكمال الإجراءات القانونية.

وفي وقت سابق، وبذات المحافظة، تحولت جلسة "لهو وسكر" بين شباب أصدقاء في قضاء البطحاء غربي مدينة الناصرية، إلى جريمة قتل مروعة، ضحيتها شاب قضى على يد صديقه قتلا بسكين.