مصرع طالبة جامعية وإصابة شخصين بحوادث دهس واصطدام في ديالى

شفق نيوز- ديالى

أفادت مصادر أمنية، يوم الخميس، بمصرع طالبة جامعية وإصابة شخصين في حوادث دهس واصطدام في ديالى.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "طالبة جامعية في قسم اللغة العربية بكلية التربية الأساسية بجامعة ديالى، لقت مصرعها، اليوم، إثر حادث دهس مروع من قبل سيارة مسرعة أثناء عبورها الطريق للدخول إلى كليتها وسط مدينة بعقوبة".

وأضاف المصدر أن "السلطات اتخذت الإجراءات القانونية بحق السائق".

وفي حادث منفصل، أفاد مصدر أخر، للوكالة، بإصابة شخصين بحادث اصطدام بين سيارة مدنية وشفل على طريق بعقوبة -الخالص".

أضاف أن "الفرق المختصة باشرت إجراءاتها لنقل المصابين الى المستشفى لتلقي العلاج".