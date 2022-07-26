مصرع ضابط وإصابة مدنيين بحادث سير في ديالى

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في ديالى، اليوم الثلاثاء، بمصرع ضابط واصابة ثلاثة مدنيين بحادث سير شرقي المحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز إن "ضابطاً برتبة مقدم، منتسب في قوات حرس الحدودي لقي مصرعه وأصيب 3 مدنيين آخرين بتصادم عجلته مع عجلة أخرى على طريق نفط خانة الحدودي، شرقي ديالى".

وأضاف المصدر أن "قوة امنية نقلت المصابين الى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وجثة الضابط الى الطب العدلي فيما فتحت السلطات الأمنية تحقيقاً بالحادث لمعرفة ملابساته".

وكان مصدر أمني في ديالى أفاد، صباح اليوم الثلاثاء، بمصرع واصابة 3 مدنيين بحادث تصادم مروري على طريق بغداد – كركوك.

وتشهد ديالى حوادث مرورية يومية اغلبها بسبب سوء منظومة الطرق أو إهمال قواعد السلامة المرورية.