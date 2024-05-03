مصرع ضابط وإصابة جندي بحادث مروري جنوب الموصل (فيديو)

شفق نيوز/ أفاد مصدر امني في شرطة نينوى، اليوم الجمعة، بأن ضابطاً برتبة نقيب توفي وأصيب جندي بحادث سير مروري جنوب الموصل.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز ان "ضابطاً في الجيش العراقي برتبة نقيب، توفي فيما أصيب جندي كان برفقته بجروح بحادث سير مروري قرب سيطرة العقرب (جنوب الموصل)".

وأوضح المصدر أن "النقيب والجندي كانا خارج نوبة عملهما وباجازتهما لحظة وقوع الحادث على الطريق الخارجي"، مبينا أن "الضابط وصل متوفياً الى المستشفى فيما خضع الجندي للعلاج بمستشفى الموصل العام والذي نقل إليه عقب الحادث".