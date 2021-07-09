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مصرع ضابط وشقيقه بحادث ونجاة ضابط آخر من محاولة اغتيال جنوبي العراق

Category: أمـن

Date: 2021-07-09T07:50:58+0000
مصرع ضابط وشقيقه بحادث ونجاة ضابط آخر من محاولة اغتيال جنوبي العراق

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني بمحافظة ذي قار، اليوم الجمعة، بمصرع ضابط ونجاة آخر من محاولة اغتيال غربي مدينة الناصرية مركز المحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن ضابطا برتبة رائد وشقيقه لقيا مصرعهما فيما أصيب ثالث بحادث سير على حدود محافظة المثنى"، لافتا إلى أن " الجثتين نقلتا للطب العدلي لإكمال الإجراءات القانونية لها، بينما الجريح نقل للمشفى لتلقي العلاج".

وأضاف المصدر، أن " ضابط دوريات شرطة مركز الشهيد نزار نجا من محاولة اغتيال أثناء جولة تفتيشية على الطريق الدولي السريع من قبل شخص تمت ملاحقته حتى إدخاله حدود الناصرية في منطقة الشريف".

وتابع أن" المتهم ترك عجلته ولاذ بالفرار إلى جهة مجهولة "، مؤكدا أن " قوة أمنية قامت بتفتيش العجلة وعثرت فيها مخدرات وأسلحة وباجات انتماء لفرقة العباس القتالية، فضلا عن سنويات أخرى لأشخاص آخرين بأسماء عجلات أخرى".

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