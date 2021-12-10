مصرع ضابط واغتيال مدني وحالة انتحار "غامضة" في محافظتين

شفق نيوز / أفاد مصدران أمنيان، يوم الجمعة، بمصرع ضابط إثر حادث سير، واغتيال مدني ومحاولة انتحارة فتاة تحولت إلى جريمة قتل، في محافظتي ديالى وذي قار.

وأبلغ مصدر في شرطة ديالى، وكالة شفق نيوز، أن "مجهولين أطلقوا النار على مدني صاحب شاحنة صغيرة نوع (كيا حمل) أثناء نقله للأثاث من أحد المنازل في أطراف ناحية أبي صيدا شمال شرق بعقوبة، ولاذوا بالفرار".

وتشهد مناطق ناحية أبي صيدا ٣٠ كم شمال شرق بعقوبة، حوادث اغتيالات مستمرة، غالبا ما تكون بدوافع طائفية أو بسبب النزاعات والثارات العشائرية.

من جانبه، ذكر مصدر أمني في ذي قار، لوكالة شفق نيوز، أن "ضابطاً برتبة مقدم في الخمسينات من عمره، يعمل في قاعدة سبايكر العسكرية، ومن أهالي محافظة البصرة، لقي مصرعه بحادث انقلاب عجلته نوع (جيب سورنتو) على الطريق الدولي السريع غربي مدينة الناصرية".

وفي ذي قار أيضاً، نوه المصدر، إلى حادث آخر، وقع بمدينة الناصرية في منطقة حي التضحية، وتمثل بـ"إقدام فتاة في السادسة عشر من عمرها على الانتحار بمسدس شقيقها المنتسب في الحشد الشعبي، بعدما أطلقت النار على نفسها في منطقة البطن"، بحسب إفادة والدها.

وأشار المصدر، إلى أن "التحقيقات الجنائية وإفادة المصابة في المشفى أثبت أن هناك شخصاً آخر أطلق النار عليها، ولم يكن الأمر حالة انتحار، حيث فتح تحقيق عاجل بالموضوع لمعرفة ملابساته وإحالة المتهمين بالحادث إلى القضاء لينالوا جزاءهم العادل".