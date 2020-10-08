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مصرع ضابط شرطة وانتحار رجل مسن بحادثين في ديالى

Category: أمـن

Date: 2020-10-08T11:02:32+0000
مصرع ضابط شرطة وانتحار رجل مسن بحادثين في ديالى

شفق نيوز/ افاد مصدر امني في ديالى يوم الخميس بمصرع ضابط شرطة برتبة نقيب بحادث سير في اطراف قضاء بعقوبة فيما اقدم رجل مسن على الانتحار شنقا لأسباب نفسية شمال شرقي المحافظة.

 وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، ان ضابطا برتبة نقيب منتسب في الهندسة الآلية لقي مصرعه بحادث سير في طريق بعقوبة - المقدادية قرب بعقوبة .

 واضاف المصدر ان "قوات الامن نقلت الجثة الى الطب العدلي فيما فتحت تحقيقا لكشف اسباب وملابسات الحادث".

وفي حادث اخر اقدم رجل مسن على الانتحار شنقا في منزله الكائن بمنطقة "حي الضباط" في اطراف قضاء المقدادية 40 كم شمال شرق بعقوبة

وقال مصدر آخر ان "الرجل يعاني من اضطرابات وامراض نفسية دفعته الى الانتحار".

وسجلت ديالى خلال العام الحالي اكثر من 40 حالة ومحاولة انتحار اغلبها من النساء لاسباب ودوافع مختلفة.

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