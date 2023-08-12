مصرع ضابط برتبة لواء في وزارة الداخلية بحادث جنوبي العراق

شفق نيوز/ افاد مصدر امني بمحافظة ذي قار جنوبي العراق، اليوم السبت، بمصرع ضابط رفيع المستوى في وزارة الداخلية بحادث سير غربي مركز المحافظة.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، ان "حادث سير وقع على الطريق الرابط بين ذي قار والمثنى، ناتج عن انقلاب عجلة عائدة من زيارة العتبات المقدسة".

وبين، ان "العجلة كانت تقل اللواء في وزارة الداخلية العراقية، علوان السهلاني، حيث توفي نتيجة هذا الحادث".

واضاف المصدر، ان "اللواء المتوفي يعمل في مديرية الجنسية بمحافظة ذي قار، وقد توفي قبل شهر من إحالته على التقاعد".