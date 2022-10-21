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مصرع ضابط برتبة عقيد واصابة عنصر أمن بحادثين في ديالى وبغداد

Category: أمـن

Date: 2022-10-21T07:35:21+0000
مصرع ضابط برتبة عقيد واصابة عنصر أمن بحادثين في ديالى وبغداد

شفق نيوز/افاد مصدر امني في ديالى، اليوم الجمعة ، بمصرع ضابط بحادث سير شمال شرقي المحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز ، ان ضابطا برتبة عقيد في الشرطة مصرعه بحادث سير في أطراف بعقوبة.

واكد المصدر نقل جثة الضحية الى دائرة الطب العدلي في بعقوبة فيما فتحت السلطات المرورية تحقيقا بالحادث.

وتشهد ديالى أعلى معدلات حوادث سير خلال العام الحالي والسنوات الأخيرة بسبب مشاكل الطرق وضعف الإجراءات القانونية الرادعة وإهمال قواعد السلامة المرورية.

في غضون ذلك حدثت مشكلة عشائرية تطورت الى استخدام السلاح الخفيف نوع مسدس ضمن منطقة السلاميات في مدينة الشعلة في العاصمة بغداد مما اسفر عن اصابة شخص يعمل منتسبا في مكافحة اجرام بغداد الجديدة.

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