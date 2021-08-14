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مصرع ضابط بحادث سير وإنقاذ عاملين من موت محقق جنوبي العراق

Category: أمـن

Date: 2021-08-14T08:53:07+0000
مصرع ضابط بحادث سير وإنقاذ عاملين من موت محقق جنوبي العراق

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في ذي قار، يوم السبت، بمصرع ضابط بحادث سير جنوبي المحافظة، فيما انقذت فرق الدفاع المدني عاملين اثنين من موت محقق جنوب مدينة الناصرية.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "ضابطاً برتبة رائد منسوب لوزارة الدفاع، لقي مصرعه جراء اصطدام عجلته بأخرى على الطريق الرابط بين الناصرية وقضاء سوق الشيوخ".

وبين أنه "تم نقل الجثة إلى الطب العدلي لإكمال الإجراءات القانونية لها".

من جانب اخر، ابلغ المصدر وكالة شفق نيوز، بأن "فرقة تابعة للدفاع المدني أنقذت عاملين عراقيين في العشرينات من عمرهما من موت محقق بعد سقوطهما في فتحة لخط مجاري (بالوعة) في ناحية الفضلية جنوبي المحافظة أثناء مزاولة عملهما بالقرب من بناية قيد الانشاء".

وتابع أن "عملية إنقاذ العاملين تمت من خلال انتشالهما بالحبال، حيث ارسلا إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وهما بحالة جيدة".

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