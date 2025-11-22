مصرع ضابطين كبيرين بالجيش العراقي وإصابة ثالث بحادث سير شمال صلاح الدين

شفق نيوز – صلاح الدين / كركوك

أفاد مصدر طبي في محافظة صلاح الدين، اليوم السبت، بمصرع واصابة ثلاثة ضباط في الجيش العراقي إثر حادث سير مروع وقع على طريق بيجي – حديثة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن الحادث ناجم عن تصادم عجلتين على الطريق المذكور ضمن الحدود الإدارية لمحافظة صلاح الدين واسفر عنه مصرع العميد ثائر غائب علي والعميد حسين عباس حسين، المنسَبَين إلى قيادة فرقة المشاة السابعة.

وأضاف المصدر أن "الحادث أسفر عن إصابة المقدم لازم عادل محمد الجبوري، وهو من سكنة محافظة كركوك، حيث نُقل إلى المستشفى لتلقي العلاج، فيما باشرت الجهات الأمنية التحقيق في ملابسات الحادث.

وفي السياق لقي مزارع في محافظة كركوك مصرعه جراء لصعقة كهربائية أثناء عمله في أرضه الزراعية الواقعة في قرية الذِيبات التابعة لناحية الرشاد جنوب غربي المحافظة.

وأفاد مصدر محلي لوكالة شفق نيوز بأن الضحية يدعى باسل موفق ويبلغ من العمر 38 عاماً، وقد فارق الحياة على الفور قبل وصوله إلى المستشفى.