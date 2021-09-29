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مصرع صبي في ديالى وشاب ينتحر بذي قار

Category: أمـن

Date: 2021-09-29T17:59:45+0000
مصرع صبي في ديالى وشاب ينتحر بذي قار

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في ديالى، يوم الاربعاء، بمصرع صبي جراء حادث مروري شرقي المحافظة، فيما عثرت القوات الامنية على جثة شاب شمالي محافظة ذي قار.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "صبيا لقي مصرعه بعد انقلاب عجلة تقله مع عائلته على طريق مندلي - قزانية قرب مدينة الألعاب، فيما أصيب اثنان آخران من أفراد العائلة".

وأشار إلى أنه "تم نقل الجريحين إلى مستشفى قريب لتلقي العلاج، وإخلاء الجثة إلى دائرة الطب العدلي لاستكمال الإجراءات القانونية".

من جانب آخر، أبلغ مصدر أمني في ذي قار، وكالة شفق نيوز، بالعثور على جثة شاب مواليد سنة 2000، مشنوقاً داخل منزل مهجور أمام دارهم الواقعة في منطقة الشعلة بقضاء الشطرة شمالي المحافظة.

وأضاف ان "القوات الأمنية طوقت مكان الحادث وقامت بنقل الجثة إلى دائرة الطب العدلي لإكمال الإجراءات القانونية، كما فتحت تحقيقاً بالحادث"، مشيراً إلى أن "الترجيحات الأولية تشير إلى أنها عملية انتحار".

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