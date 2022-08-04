مصرع صبي إثر انفجار لغم في صلاح الدين

شفق نيوز/ افاد مصدر امني في صلاح الدين بوفاة صبي متأثرا باصابته جراء انفجار لغم في شرقي صلاح الدين.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز؛ ان "صبيا توفي في مستشفى آزادي في كركوك بعد اصابته رفقة اثنين من الصبية جراء انفجار لغم في اطراف قرية (المفتول) جنوب غربي قضاء آمرلي شرقي صلاح الدين".

وأضاف ان "الصبي أصيب مع اثنين اخرين بعد عودتهم من رحلة سباحة في أحد الجداول غربي قضاء آمرلي".

وأفاد مصدر أمني في وقت سابق لوكالة شفق نيوز؛ إن 3 أطفال أصيبوا بجروح جراء انفجار غامض بعد عودتهم من السباحة في احد الجداول في قرية "مفتول" 18 كم جنوب شرق قضاء آمرلي شرقي صلاح الدين.