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مصرع صبي بحادث حرق في ديالى وشجار بالقنابل بين أب وأبنه ببغداد

Category: أمـن

Date: 2022-11-01T08:27:31+0000
مصرع صبي بحادث حرق في ديالى وشجار بالقنابل بين أب وأبنه ببغداد

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في ديالى، يوم الثلاثاء، بمصرع صبي بحادث حرق في أطراف قضاء الخالص شمال شرق بعقوبة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن صبياً يبلغ من العمر ١٤ عاماً لقي مصرعه خلال محاولته إيقاد نار لغرض شوي لحوم بعد سكبه البنزين على الحطب.

واضاف، أن الضحية تم نقله إلى المستشفى ولن تفلح الجهود والاسعافات الطبية لإنقاذه جراء الحروق الشديدة.

وعلى صعيد آخر، أصيب شخص نتيجة مشاجرة وقعت بينه وبين أولاد عمه ضمن قطاع ١٠ في مدينة الصدر، في وقت وقعت مشاجرة بين اب وابنه تطورت إلى قيام الابن برمي رمانة صوتية انفجرت أمام باب منزل العائلة ضمن منطقة البلديات.

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