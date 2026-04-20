مصرع صانع المحتوى "محمد الشمري" بحادث سير على طريق البصرة

شفق نيوز- البصرة

لقي صانع المحتوى محمد الشمري، اليوم الاثنين، مصرعه إثر حادث سير وقع على طريق البصرة، أقصى جنوب العراق.

وقال مصدر أمني، لوكالة شفق نيوز، إن الشمري كان متوجها من بغداد إلى البصرة، مشيراً إلى انقلاب عجلته ما أسفر عن وفاته في الحال.

ولم تُعرف على الفور تفاصيل إضافية بشأن ملابسات الحادث أو موقعه الدقيق، فيما أثار نبأ الوفاة تفاعلاً واسعاً بين متابعيه على منصات التواصل الاجتماعي.

ويُعد الشمري من صناع المحتوى المعروفين على مواقع التواصل، حيث حظي بمتابعة واسعة خلال السنوات الماضية.