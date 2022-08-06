مصرع شقيقين وإصابة آخر بحادث سير على طريق موصل – شيخان

شفق نيوز/ اعلنت مديرية المرور في قضاء شيخان، يوم السبت، مصرع شخصين واصابة شخص ثالث جراء حادث تصادم بين شاحنة وسيارة.

وقالت المديرية في بيان، ورد الى وكالة شفق نيوز، إن الحادث وقع على الطريق الرئيسي في القضاء في ناحية كلكجي بين شاحنة نقل و سيارة .

من جانبه أوضح مصدر أمني في محافظة نينوى، لوكالة شفق نيوز، أن "حادث التصادم وقع، اليوم، بين عجلة صالون وشاحنة على طريق موصل - شيخان ما تسبب بوفاة شقيقين من اهالي قرية خورسيباط في قضاء شيخان، حيث كانا ذاهبين إلى العمل، فيما أصيب شخص آخر بجروح".

وأضاف المصدر أن "قوة أمنية نقلت المصاب الى مستشفى قريب لتلقي العلاج، وجثتي الضحيتين الى دائرة الطب العدلي، فيما فتحت تحقيقاً في الحادث لمعرفة ملابساته".