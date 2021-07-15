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مصرع شقيقين بصعقة كهربائية جنوبي البصرة

Category: أمـن

Date: 2021-07-15T18:51:59+0000
مصرع شقيقين بصعقة كهربائية جنوبي البصرة

شفق نيوز/ اعلنت مديرية شرطة البصرة، يوم الخميس، عن مصرع شقيقين بصعقة كهربائية جنوبي المحافظة.

وذكرت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، ان مركز شرطة المربد في قضاء الزبير تلقى بلاغاً من مستشفى الزبير العام يفيد بوجود حالتيّ وفاة اثر صعقة كهربائية لشقيقين اثنين داخل دارهما في حي الشهداء.

وبينت أن الضحيتين هما، هشام خلف ريسان عيسى ال محيسن، تولد ١٩٨٥، ومهنته كاسب، وشقيقه حسام خلف ريسان عيسى ال محيسن، تولد ١٩٨٧، أيضاً كاسب، مشيرة الى أن ذويهما أكدا أن الوفاة كانت اثر صعقة كهربائية اثناء نصب جهاز التكييف (السبلت) في دارهما ولم يوجهوا اتهاماً لأي أحد.

وفي وقت سابق اليوم، أبلغ مصدر أمني في ديالى وكالة شفق نيوز، بأن مهندساً لقي مصرعه جراء صعقة كهربائية أثناء محاولة تشغيل مضخة ماء داخل منزله في ناحية السلام شمال شرق بعقوبة.

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