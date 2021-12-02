مصرع شقيقة قائد أمني كبير ببغداد واغتيال مدني في ديالى

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في ديالى، يوم الخميس، باغتيال مدني بنيران مسلحين مجهولين شرقي المحافظة، فيما لقيت شقيقة قائد أمني كبير مصرعها في بغداد.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن مسلحين مجهولين اجهزوا بنيران رشاش على مدني يعمل حارس في مزارع الدواجن بعد عودته إلى منزله ولاذوا بالفرار، في ناحية قزانية شرقي ديالى.

وبين أن الحادث جنائي يعود لثأر شخصي والسلطات الأمنية فتحت تحقيقا فيما تم نقل الجثة الى دائرة الطب العدلي لاستكمال الإجراءات القانونية، مبينا أن الضحية في العقد الرابع من عمره.

ويعد الحادث نادرا في ناحية قزانية١١٢ كم شرق بعقوبة التي يسودها الأمن والاستقرار الأمني والمجتمعي.

من جانب اخر، أفاد مصدر امني في بغداد، بأن شقيقة قائد شرطة بغداد اللواء الركن ماجد الموسوي، لقيت مصرعها جراء بحادث سير في بغداد، مشيرا الى ان سائق السيارة التي صدمتها سلم نفسه للقوات الامنية.