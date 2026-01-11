مصرع شخص وإنقاذ خمسة آخرين في حريق التهم منزلاً شمالي بغداد

شفق نيوز- بغداد

أفاد مصدر أمني، يوم الأحد، بمصرع شخص وإنقاذ خمسة آخرين في حريق التهم منزلاً شمالي العاصمة بغداد.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "حريقا كبيرا طال منزل عائلة بمنطقة السفينة في حي الأعظمية شمالي بغداد، ما أسفر عن مصرع رجل، فيما جرى إنقاذ خمسة من أفراد أسرته في اللحظات الأخيرة".

وأضاف أن "فرق الدفاع المدني هرعت إلى مكان الحادث وتمكنت من إخماد الحريق والسيطرة عليه"، مبيناً أن "الحادث تسبب بأضرار مادية كبيرة في المنزل".

وأشار المصدر، إلى أنه "تم نقل الجثة إلى دائرة الطب العدلي، فيما جرى فتح تحقيق لمعرفة أسباب اندلاع الحريق والوقوف على ملابساته".