مصرع شخص وإصابة 9 آخرين بحادثي سير ومعركة طاحنة جنوبي العراق

شفق نيوز/ افاد مصدر امني بمحافظة ذي قار جنوبي العراق، اليوم الجمعة، بمصرع شخص وإصابة 9 آخرين بحادثي سير ومعركة طاحنة شمالي المحافظة.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، أن "حادثي سير وقعا في الناصرية، وقلعة سكر تسببا بمصرع شخص وإصابة اثنين آخرين".

واشار الى ان "معركة طاحنة بالاسلحة البيضاء وقعت بقضاء قلعة سكر بسبب خلافات بين طرفين ونتج عنها سقوط 7 جرحى بعضهم بحالة خطرة"، لافتا إلى ان "القوات الامنية طوقت مكان الحادث وقامت بمصادرة اسلحة وعجلات واعتقال عدد من الأشخاص".