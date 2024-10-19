مصرع شخص وإصابة 7 آخرين بينهم طفل بحوادث منفصلة في ديالى

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم السبت، بمصرع شخص وإصابة 7 آخرين بينهم طفل بحوادث منفصلة في محافظة ديالى.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "شخصاً لقي حتفه بعد تعرضه لحادث دهس من قبل شاحنة مسرعة على طريق بغداد- ديالى اثناء عبور الطريق مشياً على الأقدام قرب ناحية هبهب".

وأوضح أن "منتسباً بالجيش أصيب بجروح بليغة اثر انقلاب عجلته قرب ناحية العظيم شمالي ديالى"، كما اشار إلى إصابة شخصين وطفل بحادث اصطدام على طريق بعقوبة المنصورية شمال شرقي ديالى".

ولفت المصدر الى "اصابة 3 شبان بجروح بليغة اثر حادث سير ناجم عن اصطدام مركبة صالون بأخرى حمل على الطريق السياحي جنوب ناحية بهرز".

كما أشار المصدر أيضا إلى "اعتقال شخصين بحوزتهما 1 كغم من مادة الكريستال المخدرة على طريق بغداد-ديالى تحديدا في سيطرة الغالبية".