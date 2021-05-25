سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

مصرع شخص وإصابة سبعة آخرين بحوادث متفرقة في بغداد

Category: أمـن

Date: 2021-05-25T07:25:12+0000
مصرع شخص وإصابة سبعة آخرين بحوادث متفرقة في بغداد

شفق نيوز/ افادت مصادر أمنية يوم الثلاثاء بمصرع شخص وإصابة سبعة آخرين بحوادث متفرقة في مناطق مختلفة من العاصمة بغداد.

وقالت المصادر لوكالة شفق نيوز، إن حادث سير وقعت بعجلة نوع "بي ام دبليو"  بسبب انفجار إطار العجلة وارتطمت العجلة بصبة كونكريتية مما أدى إلى وفاة سائقها ضمن منطقة خط السريع اللطيفية جنوبي بغداد.

ووفقا للمصادر فإن شخصا قام بإطلاق نار على زوجة شقيقه وابنتها ضمن منطقه الرشاد شرقي بغداد مما اسفر الحادث عن اصابة المرأة بالساق وابنتها بالفخذ الايمن بسبب خلاف حصل بينهم على أطفال.

وأضافت المصادر  أن مشاجرة واطلاق نار اندلعت بين مجموعة في منطقة الزعفرانية بسبب خلاف حصل بينهم بسبب امرأة  ادى الحادث الى اصابة ٥ اشخاص بجروح.

related

مصرع ثلاثة أشخاص بينهم عامل تركي بحوادث متفرقة في بغداد

Date: 2021-05-21 07:33:37
مصرع ثلاثة أشخاص بينهم عامل تركي بحوادث متفرقة في بغداد

مقتل وإصابة ثلاثة أشخاص بحوادث في بغداد

Date: 2021-03-30 09:55:14
مقتل وإصابة ثلاثة أشخاص بحوادث في بغداد

حالتا إنتحار ببغداد والعثور على جثة ممزقة ومقطوعة الرأس بكربلاء

Date: 2020-11-19 10:05:52
حالتا إنتحار ببغداد والعثور على جثة ممزقة ومقطوعة الرأس بكربلاء

مقتل واصابة عدد من الاشخاص بينهم شرطي مرور بحوادث متفرقة ببغداد

Date: 2020-02-23 21:01:47
مقتل واصابة عدد من الاشخاص بينهم شرطي مرور بحوادث متفرقة ببغداد

إصابة ثلاثة شبان بجروح بليغة في حوادث نحر ودهس وإطلاق نار ببغداد

Date: 2021-04-03 04:33:37
إصابة ثلاثة شبان بجروح بليغة في حوادث نحر ودهس وإطلاق نار ببغداد

في بغداد والبصرة .. إبطال مفعول 3 قنابل وتحرير فتاة اختطفتها عصابة منذ 4 اشهر

Date: 2020-12-06 06:20:28
في بغداد والبصرة .. إبطال مفعول 3 قنابل وتحرير فتاة اختطفتها عصابة منذ 4 اشهر

بالاتفاق مع عشيقها.. امرأة تقتل زوجها وتحرقه في بغداد

Date: 2020-04-13 16:48:59
بالاتفاق مع عشيقها.. امرأة تقتل زوجها وتحرقه في بغداد

بغداد.. 15 متهماً بقبضة الأمن أحدهم ألقى قنبلة على منزل

Date: 2021-05-06 14:29:03
بغداد.. 15 متهماً بقبضة الأمن أحدهم ألقى قنبلة على منزل