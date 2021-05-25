مصرع شخص وإصابة سبعة آخرين بحوادث متفرقة في بغداد

شفق نيوز/ افادت مصادر أمنية يوم الثلاثاء بمصرع شخص وإصابة سبعة آخرين بحوادث متفرقة في مناطق مختلفة من العاصمة بغداد.

وقالت المصادر لوكالة شفق نيوز، إن حادث سير وقعت بعجلة نوع "بي ام دبليو" بسبب انفجار إطار العجلة وارتطمت العجلة بصبة كونكريتية مما أدى إلى وفاة سائقها ضمن منطقة خط السريع اللطيفية جنوبي بغداد.

ووفقا للمصادر فإن شخصا قام بإطلاق نار على زوجة شقيقه وابنتها ضمن منطقه الرشاد شرقي بغداد مما اسفر الحادث عن اصابة المرأة بالساق وابنتها بالفخذ الايمن بسبب خلاف حصل بينهم على أطفال.

وأضافت المصادر أن مشاجرة واطلاق نار اندلعت بين مجموعة في منطقة الزعفرانية بسبب خلاف حصل بينهم بسبب امرأة ادى الحادث الى اصابة ٥ اشخاص بجروح.