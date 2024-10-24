مصرع شخص وإصابة آخرين بينهم منتسب بحوادث منفصلة في بغداد

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمنية، يوم الخميس، بمصرع شخص وإصابة آخرين بينهم منتسب أمني بحوادث منفصلة في مناطق متفرقة من العاصمة بغداد.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "صاحب دراجة نارية نوع "تك تك" لقي مصرعه نتيجة تعرضه لحادث اصطدام مع مركبة نوع (لوري) على الطريق السريع ضمن قضاء النهروان"، مشيراً الى "التحفظ على صاحب اللوري وإيداعه التوقيف كإجراء اصولي".

ولفت المصدر إلى "اصابة منتسب في شرطة الطوارئ نتيجة تعرضه لحادث دهس من قبل دراجة نوع "تك تك" اثناء الواجب ضمن منطقة زيونة"، مبيناً أن "صاحب الدراجة لاذ بالفرار".

وتابع أن "مشاجرة لم تعرف أسبابها بين أشقاء اثنين تطورت الى استخدام الاسلحة البيضاء (سكين) ضمن مدينة الصدر، ما أدى إلى اصابة احدهما بجروح خطيرة فيما لاذ الاخر بالفرار".