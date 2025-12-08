مصرع شخص وإصابة اثنين بحادث سير غرب الموصل

شفق نيوز- نينوى

أفاد مصدر أمني في محافظة نينوى، يوم الاثنين، بأن حادث سير مروري أسفر عن مصرع شخص وإصابة اثنين آخرين في أحد الطرق الرئيسة غرب الموصل.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "الحادث وقع نتيجة اصطدام مركبتين، ما أدى إلى وفاة أحد الركاب في موقع الحادث وإصابة شخصين آخرين بجروح متفاوتة، في ناحية المحلبية غربي نينوى".

وأضاف أن "فرق الإسعاف نقلت الجثة إلى دائرة الطب العدلي، بعد أن أسفر الحادث عن احتراق المركبة فيما جرى إخلاء المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم"، مشيراً إلى أن "التحقيقات الأولية تشير إلى أن السرعة الزائدة قد تكون سبب الحادث".