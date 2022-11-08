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مصرع شخص وانتحار آخر في ذي قار وتحرير مختطفة بالبصرة

Category: أمـن

Date: 2022-11-08T12:12:42+0000
مصرع شخص وانتحار آخر في ذي قار وتحرير مختطفة بالبصرة

شفق نيوز/ افاد مصدر امني بمحافظة ذي قار، اليوم الثلاثاء، بمصرع شخص، وتسجيل حالة انتحار وسط المحافظة، فيما تمكن الأمن الوطني من تحرير مختطفة من بغداد.

وأبلغ المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "الاجهزة الامنية في ذي قار سجلت حالة انتحار لشاب يبلغ من العمر 16 عاما، عندما اقدم على الانتحار شنقا بواسطة حبل داخل منزله بقضاء الناصرية مركز المحافظة، دون معرفة دوافع الانتحار". 

وبين المصدر، أن "حادث انقلاب دراجة نارية بناحية العكيكة جنوبي مدينة الناصرية، وأدى الحادث لوفاة سائقها على الفور".

وتابع المصدر، فيما  تعرضت فتاة عمرها 15 عاما للإصابة بطلق طائش في منطقة الرأس وسط شارع دبي بقضاء الشطرة شمالي محافظة ذي قار".

وفي ذات السايق؛ ذكر بيان لجهاز اﻷمن الوطني العراقي ورد لوكالة شفق نيوز؛ أن شكوى وردته من ذوي فتاة مفقودة من قضاء المحمودية جنوب العاصمة بغداد، وبعد التحري ومقاطعة المعلومات تبين أن الفتاة مختطفة من قبل شخصين إذ تم  نقلها إلى محافظة البصرة.

وتابع البيان؛ أنه "جرى تشكيل غرفة عمليات مشتركة بين مديريتي أمن المحمودية والبصرة وتحديد مكان وجود الفتاة المخطوفة  لتتمكن مفارز جهازنا من تحريرها وإلقاء القبض على الخاطفين"، لافتا الى تدوين أقوال المتهمين أصولياً لإتخاذ الإجراءات القانونية بحقهما.

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