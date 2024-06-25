مصرع شخص بنزاع "طاحن" بأسلحة الثقيلة جنوبي العراق

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في ميسان، مياء اليوم الثلاثاء، باندلاع نزاع عشائري عنيف جنوبي مدينة العمارة مركز المحافظة.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، أن "نزاعاً عشائرياً عنيفاً اندلع بين أفراد من عشيرة (الفرطوس) بنهر العز في ناحية العدل جنوبي محافظة ميسان، استخدمت فيه مختلف الأسلحة الثقيلة".

وبين المصدر، أن "الحصيلة الأولية للنزاع مقتل شخص وإصابة اثنين آخرين بجروح بليغة، فيما يستمر النزاع بين الطرفين"، مؤكداً أن "القوات الأمنية تواجه صعوبة في اقتحام منطقة الحادث".