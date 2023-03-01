مصرع شخص بحادث سير وهجوم مسلح على منزل امرأة جنوبي العراق

شفق نيوز/ افاد مصدر امني في ذي قار، يوم الأربعاء، بتسجيل عدة حوادث في المحافظة، بينها هجوم مسلح على منزل امرأة، وفشل عملية اعتقال تاجر مخدرات وسط المحافظة.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "شخصاً في الأربعينيات من عمره توفي بحادث دهس اثناء تواجده قرب محله التجاري بمنطقة القرية العصرية شمالي مدينة الناصرية مركز المحافظة، حيث نقلت جثته للطب العدلي".

وأضاف المصدر، ان "قوة امنية داهمت منزل تاجر مخدرات خطير وسط الناصرية تنفيذاً لامر قبض صادر بحقه الا ان القوة فشلت باعتقاله بعدما لاذ بالفرار عبر اسطح المنازل القريبة".

واشار إلى ان "القوة الامنية صادرت قرابة ألف حبة مخدرة مختلفة الأنواع من منزل المتهم الهارب".

وفي ناحية أور شرقي مدينة الناصرية، هاجم مجهولون منزل امرأة بالقنابل اليدوية واطلاق نار كثيف على المنزل، ما تسبب بتهشم زجاج المنزل وإلحاق اضرار بواجهته وتلف منظومة الكهرباء وتضرر العجلة الموجودة امامه، موضحا انه "تم طلب الشكوى ضد مجهول".

وفي قضاء الغراف شمالي المحافظة، نجا شاب في العشرينيات من عمره من محاولة انتحار بمادة سامة، حيث تمكن ذويه من إنقاذه ونقله للمستشفى، وما تزال اسباب الانتحار مجهولة.