مصرع شخص بحادث دهس واعتقال 3 "قتلة" في بغداد

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الأحد، بمصرع شخص بحادث دهس، واعتقال ثلاثة متهمين بجريمة قتل، بمناطق متفرقة من العاصمة بغداد.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "شخصاً من مواليد 1985 لقى مصرعه نتيجة تعرضه لحادث دهس ضمن الشارع العام بالقرب من بوب الشام باتجاه منطقة الحسينية شمالي بغداد".

ولفت المصدر إلى أن "صاحب العجلة الذي تسبب بالحادث لاذ بالفرار، في حين شرعت القوات الأمنية بالبحث عنه".

في حين أشار المصدر، إلى أن "قوة أمنية تمكنت من خلال نصب كمين من القبض على 3 أشخاص صادرة بحقهم مذكرات قبض وفق المادة 406 قتل عمد".

وبين المصدر أن "عملية الاعتقال تمت ضمن مدينة الصدر شرقي بغداد"، مؤكداً أنه "تم اعتقالهم وايداعهم التوقيف كإجراء أصولي".