مصرع شخصين وإصابة 7 آخرين بحوادث سير ونزاع عشائري في بغداد وذي قار

شفق نيوز- بغداد / ذي قار

أفاد مصدر أمني، يوم الأحد، بمصرع شخص وإصابة اثنين آخرين إثر حادث سير مروع على طريق بغداد - كركوك.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "الحادث نجم عن اصطدام بين عجلتين قرب نقطة تفتيش (مدرع)، مما أدى إلى مصرع شخص وإصابة اثنين"، مبيناً أن "قوات الأمن فتحت تحقيقاً في ملابسات الحادث، فيما نقلت سيارات الإسعاف الضحايا إلى المستشفى ودائرة الطب العدلي".

وفي محافظة ذي قار، أفاد مصدر أمني بمصرع امرأة وإصابة 5 أشخاص آخرين بحادثين منفصلين.

وذكر المصدر للوكالة، أن "نزاعاً عشائرياً عنيفاً اندلع في قضاء كرمة بني سعيد جنوبي المحافظة بسبب خلاف على حصص مائية، مما أسفر عن إصابة 4 أشخاص"، مؤكداً أن "القوات الأمنية طوقت المنطقة واعتقلت أكثر من 20 مشاركاً في النزاع".

وفي حادث آخر بذي قار، لقيت امرأة مصرعها وأصيب زوجها بجروح بليغة إثر انقلاب سيارتهما على طريق "الگطيعة" من جهة قضاء الشطرة، وتم نقل الجثة والمصاب إلى المراكز المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.