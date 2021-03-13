مصرع شخصين وإصابة 5 اخرين وتحرير مختطف في ثلاث محافظات

شفق نيوز/ أفادت مصادر أمنية، يوم السبت، بمصرع شخصين وإصابة خمسة آخرين إثر حادثين مروريين في محافظتيّ الديوانية والنجف، فيما أعلنت مكافحة إجرام بغداد، تحرير مختطف والقبض على خاطفيه.

وأبلغ مصدر في شرطة الديوانية، وكالة شفق نيوز، أن "حادثاً مرورياً وقع على الطريق الرابط بين الديوانية وقضاء الحمزة الشرقي، بسبب انفجار إطار إحدى السيارة، ما أسفر عن مصرع شخص وإصابة أربعة آخرين".

إلى ذلك، ذكر مصدر محلي في النجف، لوكالة شفق نيوز، أن "حادثاً مرورياً وقع قرب مجمع أسواق الذهب بين حي سلام وحي الوفاء، بوقت متأخر من يوم أمس، أدى إلى مصرع شخص وإصابة السائق".

من جانبها، أعلنت مديرية مكافحة إجرام بغداد، في بيان ورد لشفق نيوز، عن تحرير مختطف وإلقاء القبض على الخاطفين في منطقة النهروان جنوب شرقي العاصمة.

وبينت أن معلومات وردت لمكتب مكافحة اجرام النهروان حول خطف احد المواطنين، وتم تشكيل فريق عمل والانتقال الى محل الحادث وبعد التحري وجمع المعلومات تم التوصل الى الجناة وتحديد مكان تواجدهم وبعد استحصال الموافقات القضائية ألقي القبض عليهم وهما متهمين اثنين وبدلالتهما تم تحرير المخطوف من داخل دارهما.