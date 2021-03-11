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مصرع شخصين وإصابة أربعة بحريق وهجوم على منزلين في ميسان وديالى

Category: أمـن

Date: 2021-03-11T06:33:00+0000
مصرع شخصين وإصابة أربعة بحريق وهجوم على منزلين في ميسان وديالى

شفق نيوز/ توفي شخصان وأصيب ثلاثة آخرون، نتيجة احترام منزلهم في محافظة ميسان.

وأبلغ مصدر أمني وكالة شفق نيوز، أن الحادث وقع في وقت متأخر من ليلة البارحة، في المنزل الكائن بحي الدبيسات بمحافظة ميسان.

وأضاف أن تحقيقات فتحت بالحادث، دون معرفة تفاصيل اكثر.

وعلى صعيد اخر افاد مصدر امني في ديالى اليوم الخميس باصابة طفلة جراء هجوم بقنبلة يدوية على أحد المنازل في اطراف ناحية ابي صيدا شمال شرق بعقوبة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن مجهولين هاجموا في ساعة متاخرة من ليلة امس الاربعاء احد المنازل يقنبلة يدوية في قرية "زهيرات" في اطراف ناحية ابي صيدا 30 كم شمال شرق بعقوبة.

واضاف ان قوات الأمن حضرت الى مكان الحادث وشنت حملة تفتيش بحثا عن منفذي الهجوم.

وتسود ناحية ابي صيدا 30 كم شمال شرق بعقوبة نزاعات واقتتال عشائرية في عدة مناطق وقصبات منذ سنوات عدة, تسبب بنزوح عشرات الاسر ومصرع وجرح مئات المدنيين.

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