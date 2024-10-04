مصرع شخصين وإصابة آخر بحوادث مختلفة في بغداد

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في بغداد، يوم الجمعة، بمصرع شخصين بحادثين مختلفين وإصابة آخر بإطلاق نار في مناطق متفرقة من العاصمة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "حادث سير وقع على الطريق السريع في قضاء أبو غريب، غربي بغداد، أدى إلى مصرع شخص جراء دهسه من قبل سيارة نوع (رانج روفر)".

وبين أن "صاحب السيارة تركها في مكان الحادث وفرّ إلى جهة مجهولة"، مضيفاً أن "قوة أمنية قامت بنقل الجثة إلى دائرة الطب العدلي لاستكمال الإجراءات القانونية وفتحت تحقيقاً بالحادث".

وتابع أن "شخصاً كان يقوم بغسل سيارته داخل محطة لغسل السيارات في حي البساتين بمنطقة الشعب شمالي بغداد، أصيب بصعقة كهربائية أثناء استخدامه مضخة مياه".

وأضاف أن "قوة أمنية توجهت إلى مكان الحادث وقامت باعتقال صاحب المحطة ونقل الجثة إلى دائرة الطب العدلي".

وأشار المصدر إلى "إصابة شاب تولد 2001 بإطلاق ناري من قبل شخص يستقل دراجة نارية ما أسفر عن إصابته بجروح مختلفة ضمن منطقة أم الكبر والغزلان شرقي العاصمة"، مبيناً أنه "بحسب المعلومات الواردة فإن الحادث يعود نتيجة خلافات فيما بينهما حسب ادعاء المصاب".