مصرع شخصين وإصابة آخر بحادثي صعق كهربائي ودهس في النجف

شفق نيوز- النجف

أفاد مصدر أمني في محافظة النجف، يوم السبت، بمصرع وإصابة ثلاثة أشخاص بحوادث منفصلة في المدينة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "شخصين تعرضا لصعقة كهربائية أثناء محاولتهما تغليف الشبكة الوطنية (تجاوز) في إحدى البنايات التجارية بمنطقة حي الحرفيين وسط النجف"، مبيناً أن "أحدهما فارق الحياة على الفور، فيما أصيب الآخر بحروق متعددة".

وأضاف أن "عنصراً أمنياً من قيادة شرطة النجف توفي أثناء أداء الواجب في سيطرة الحيدرية، بعد تعرضه للدهس من قبل مركبة كانت تسير بسرعة مفرطة خلال محاولة سائقها عبور السيطرة".