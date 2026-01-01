مصرع شخصين وإصابة آخرين بحادث سير مروع في ذي قار

شفق نيوز- ذي قار

أفاد مصدر أمني بمحافظة ذي قار، يوم الخميس، بمصرع شخصين وإصابة شخصين آخرين بحادث سير مروع شمال مدينة الناصرية، مركز المحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "حادث وقع على الطريق العام الرابط بين قضائي الدواية والنصر، بين ثلاث عجلات، من بينها دراجة نارية.

وأضاف أن "الحادث أسفر عن وفاة شخصين على الفور، وإصابة شخصين آخرين بجروح متفاوتة، أحدهما في حالة خطرة"، مشيراً إلى أنه "تم نقل الجثتين إلى الطب العدلي، والمصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم".