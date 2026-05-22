مصرع شخصين وإصابة ثلاثة آخرين بانهيار برج مراقبة "كونكريتي" في ديالى (فيديو)

شفق نيوز - ديالى

أفاد مصدر أمني، اليوم الجمعة، بمصرع شخصين وإصابة ثلاثة آخرين بجروح متفاوتة، جراء انهيار برج مراقبة خرساني قديم بمحيط دار ضيافة محافظة ديالى في مدينة بعقوبة.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، بأن البرج انهار فجأة على الضحايا أثناء تواجدهم أسفله، مشيراً إلى أن سيارات الإسعاف نقلت المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، والجثتين إلى دائرة الطب العدلي.

وأضاف المصدر أن القوات الأمنية فرضت طوقاً حول موقع الحادث، وفتحت تحقيقاً للكشف عن ملابساته.

ويظهر مقطع مصور حصلت عليه الوكالة، لحظات ما بعد انهيار البرج الخرساني: