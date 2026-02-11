مصرع شخصين وسقوط جرحى بحوادث سير وانفجار في ثلاث محافظات عراقية

شفق نيوز- محافظات

أفادت مصادر أمنية، يوم الأربعاء، بمصرع شخصين احدهما منتسب في وزارة الداخلية، وتسجيل إصابات بحوادث سير وانفجار بمناطق متفرقة في العاصمة بغداد ومحافظتي ديالى وصلاح الدين.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "منتسباً في شرطة الحدود المنسوب إلى المنطقة الأولى لقي مصرعه، فيما أُصيب ثلاثة آخرون بجروح متفاوتة، إثر انقلاب عجلة مدنية نوع (توكسن) كانت تقلهم على طريق بغداد – كركوك قرب ناحية العظيم".

وبيّن أن "القوات الأمنية نقلت جثة الضحية إلى دائرة الطب العدلي، فيما تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج".

وفي حادث منفصل، أفاد مصدر أمني آخر بـ"انقلاب شاحنة مخصصة لنقل الوقود بشكل مفاجئ على طريق بعقوبة – الخالص ضمن محافظة ديالى"، مشيراً إلى أن "الحادث أدى إلى إصابة سائقها بجروح تم نقله على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج".

وفي السياق، قال مصدر أمني، للوكالة، إن "حادث سير آخر وقع على الطريق السريع ضمن منطقة دورة – يوسفية جنوبي بغداد"، موضحاً أن "الحادث نجم عن انقلاب عجلة نوع (موهافي) بسبب السرعة وعدم الانتباه، ما أسفر عن وفاة أحد ركاب المركبة في موقع الحادث وإصابة اثنين آخرين بجروح متفاوتة".

وأضاف أن "القوات الأمنية نقلت الجثة إلى دائرة الطب العدلي، فيما تم إسعاف المصابين إلى أحد المستشفيات القريبة لتلقي العلاج".

كما أشار مصدر أمني آخر إلى "إصابة راعي أغنام بجروح حرجة نتيجة انفجار عبوة ناسفة من مخلفات تنظيم داعش في محيط إحدى القرى شرق قضاء طوزخورماتو بمحافظة صلاح الدين"، لافتاً إلى أنه "تم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج".