مصرع شخصين وانتشال جثة وسقوط جرحى بينهم موظف حكومي بحوادث في ذي قار

شفق نيوز/ افاد مصدر امني بمحافظة ذي قار، اليوم الثلاثاء، بتسجيل عدد من الحوادث الأمنية في المحافظة بينها اصابة موظف بوزارة العدل في نزاع عشائري، ومصرع واصابة مواطنين بحوادث سير.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "عجلة صالون انقلبت على الطريق العام بين الناصرية والرفاعي، وأدى الحادث لمصرع شخص وإصابة إثنين آخرين بجروح خطرة".

وتابع المصدر، بالقول ان " حادث دهس قرب مطعم الحوراء على الخط السريع وسط الناصرية، أدى لمصرع شخص على الفور، فيما لاذ الجاني بالفرار لجهة مجهولة الهوية ".

وبين المصدر، ان" الاجهزة الامنية تمكنت كذلك من انتشال جثة احد المواطنين في العشرينات من عمره من داخل نهر الغراف في قضاء النصر شمالي المحافظة".

كما ان" نزاعاً عشائرياً اندلع بين افراد عشيرة البو زيادة، بسبب خلافات بين الطرفين وأدى الحادث لاصابة شخص يعمل موظف في سجن الناصرية المركزي ( الحوت) التابع لوزارة العدل"، وفقا للمصدر.