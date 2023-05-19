مصرع شخصين وانتحار امرأة في بغداد

شفق نيوز/ أفادت مصادر أمنية، يوم الجمعة، بمصرع شخصين في العاصمة بغداد التي شهدت انتحار امرأة في الأربعينيات من عمرها.

وقالت المصادر لوكالة شفق نيوز، إن "شخصاً تولد 2004 لقي مصرعه نتيجة فقدان سيطرته على (الستوتة) التي كان يقودها وسقوطها في أحد بزول للمياه الثقيلة بالقرب من سيطرة النحالات في منطقة الدسيم ببغداد".

واضافت ان "صاحب دراجة نوع (تك تك) تولد 2000 لقي مصرعه في حادث ثانٍ نتيجة اصطدامه بعجلة مدنية نوع صالون ضمن حي الرئاسة شرقي العاصمة بغداد".

واشارت المصادر الى ان "صاحب العجلة لاذ بالفرار وبعد تطويق المنطقة تم القبض عليه".

في السياق، لفتت المصادر الى "إقدام امرأة تولد 1979 على الانتحار داخل دارها ضمن منطقة المعامل شرقي العاصمة بغداد باسلوب طعن نفسها بمنطقة الرقبة واليد اليسرى حسب ادعاء ذويها ما اسفر عن اصابتها بجروح خطرة".