مصرع شخصين واصابة 4 شبان بحادثين منفصلين في ديالى وجنوبي العاصمة

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في محافظة ديالى، يوم الإثنين، بإصابة 4 شبان بمشاجرة دامية وسط مدينة بعقوبة، ومصرع شخصين بحادث سير على طريق سريع اليوسفية- دورة الجديدة.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، إن"خلافا اندلع بين مجموعة شباب قرب مقهى في منطقة البحيرة وسط بعقوبة وتطور الم الضرب المبرح واستخدام السكاكين من أحد طرفي المشاجرة".

وأضاف أن "المشاجرة أسفرت عن تعرض 4 شبان بطعنات وجروح بليغة نقلوا على إثرها الى مستشفى بعقوبة التعليمي لتلقي العلاج".

وتابع المصدر أن"المتهمين بطعن الجرحى هربوا بين الأزقة السكنية، فيما فتحت الأجهزة الأمنية تحقيقا بالحادث لكشف ملابساته واتخاذ الاجراءات القانونية بشأنه".

وبحادث آخر، اشار مصدر امني الى "مصرع شخصين احدهم موظف مدني منسوب لمديرية استخبارات وأمن ديالى التابعة لوزارة الدفاع نتيجة حادث سير انقلاب عجلتهم على طريق سريع اليوسفية- دورة الجديدة جنوبي بغداد".