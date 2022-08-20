مصرع شخصين واصابة ستة اخرين بحادثي سير في محافظتين

شفق نيوز/ لقي شخصان مصرعهما فيما أُصيب ستة آخرون في حادثي سير في محافظتي نينوى والديوانية، وفقا لما أعلنته مديرية العامة اليوم السبت.

ووقع حادث اصطدام بين مركبتين في محافظة نينوى الطرق الخارجية طريق بغداد - موصل قرب سيطرة العقرب.

وذكر بيان صادر عن المديرية، أن المركبة الأولى تحمل الرقم 99824 بغداد اجرة نوع شوفرليت، والمركبة الثانية تحمل الرقم 57544 ب حكومية نوع بيك اب تويوتا لون ابيض.

وعزا البيان سبب الحادث السرعة الشديدة وعدم الانتباه إلى مفاجأة الطريق مما ادى الى وفاة شخص واحد وإصابة خمسة آخرين.

ووقع حادث اصطدام في محافظة الديوانية بين مركبتين على الخط السريع طريق ديوانية بغداد قرب القاعدة القديمة.

وأوضح البيان أن المركبة الأولى/ ٩٠١٢ /أ/ بصرة خصوصي نوع تويوتا كورولا

المركبة الثانية / ٦٣٠٨٥/أ/ حكومي نوع مان صهريج

وتسبب الحادث / السرعة الشديدة وعدم الانتباه مما أدى إلى وفاة شخص واحد وإصابة اخر، وفقا للبيان.