مصرع شخصين أحدهما صحفي والآخر عامل إيراني وإنقاذ ثالث في ثلاث محافظات

أفادت مصادر طبية وأمنية، يوم الأحد، بمصرع شخصين أحدهما صحفي وإنقاذ شاب من محاولة انتحار في حوادث مختلفة بمناطق متفرقة من محافظات كركوك والمثنى وذي قار.

وقال مصدر طبي في كركوك لوكالة شفق نيوز، إن "الصحفي أحمد رياض فوزي (31 عاماً)، العامل في إذاعة الغد ومن سكنة أربيل، لقي مصرعه بحادث سير وقع في ساعة متأخرة من مساء أمس ضمن حدود ناحية الملتقى".

وأضاف أن "جثمانه نقل إلى دائرة الطب العدلي لاستكمال الإجراءات القانونية".

وفي المثنى، ذكر مصدر طبي آخر للوكالة، أن "شاباً أقدم على محاولة الانتحار بالقفز من جسر المشاة في مدينة السماوة باتجاه نهر الفرات، إلا أن فرق الإنقاذ تمكنت من انتشاله ونقله إلى مستشفى الحسين التعليمي لتلقي العلاج اللازم"، مشيراً إلى أن "حالته مستقرة".

في المقابل، أفاد مصدر أمني لوكالة شفق نيوز، بـ"مصرع عامل إيراني الجنسية في الثلاثينات من عمره، يعمل لدى شركة عراقية لتنفيذ أعمال مدنية، إثر سقوطه من أعلى بناية قيد الإنشاء جنوبي مدينة الناصرية، مركز محافظة ذي قار"، لافتاً إلى أن "الجهات المختصة فتحت تحقيقاً بالحادث".