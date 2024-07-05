مصرع شخصين بمشاجرة و"حادث غريب" ببغداد والقبض على قتلة في الديوانية

أفاد مصدر أمني في بغداد، يوم الجمعة، بمقتل شخصين الأول بمشاجرة، والثاني بحادث غريب، في حين صرحت وكالة الاستخبارات باعتقال ثلاثة متهمين قتلوا شخصاً ومثلوا بجثته في محافظة الديوانية

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "مشاجرة بين أشخاص اثنين لم تعرف اسبابها تطورت الى استخدام السلاح الخفيف (مسدس) ضمن منطقة حي الفرات في بغداد، ما أسفر عن مقتل أحد أطراف المشاجرة فيما تم اعتقال القاتل".

ولفت المصدر إلى أن "شاباً من مواليد 2003، لقى مصرعه أثناء مصادفة مروره لحظة انفجار اطار شاحنة (تريلة لوري)، ضمن منطقة النباعي في قضاء الطارمية"، مبيناً أنه "تم التحفظ على سائق اللوري كإجراء اصولي"،

في حين كشفت خلية الصقور الاستخبارية، عن تمكن مفارز وكالة الاستخبارات من إلقاء القبض على ثلاثة متهمين قاموا بقتل شخص والتمثيل بجثته في محافظةً الديوانية.

وقالت الخلية إن "هذه العملية جاءت استناداً الى معلومات استخبارية دقيقة ومتابعة ميدانية بعد استحصال الموافقات القضائية الأصولية".

ولفتت إلى أنه "لدى التحقيق مع المتهمين اعترفوا صراحةً عن قيامهم بهذه الجريمة البشعة التي نفذوها في وقت سابق، حيث أُحيلوا الى الجهات القضائية المختصة لينالوا جزاءهم العادل".