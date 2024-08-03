مصرع شخصين بحادث واندلاع نزاع عشائري جراء "شجار اطفال" جنوبي العراق

شفق نيوز/ افاد مصدر امني بمحافظة ذي قار جنوبي العراق، يوم السبت، بتسجيل حادث سير شمال مدينة الناصرية مركز المحافظة.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "حادث سير وقع على الطريق العام بين قضاءي الناصرية والشطرة، نتيجة تصادم عجلتين تريلة وصالون، حيث أدى لمصرع شخصين وإصابة شخص ثالث"، لافتا إلى أن "القوات الامنية نقلت الجثتين للطب العدلي والمصاب لأقرب مركز صحي لتلقي العلاج اللازم".

وأضاف المصدر، ان " نزاعا عشائريا اندلع بين طرفين في قضاء سيد دخيل شرقي مدينة الناصرية مركز المحافظة، بسبب شجار بين أطفال"، مبينا ان" القوات الامنية طوقت مكان الحادث وقامت باعتقال طرفي الحادث وفرض سيطرتها بالقوة على النزاع".