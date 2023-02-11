مصرع شخصين بحادث مروري وتحرير فتاة مختطفة في كركوك وواسط

شفق نيوز/ أفادت مديرية المرور العامة، يوم السبت، بمصرع شخصين إثر حادث مروري في محافظة كركوك.

وذكر بيان لاعلام مرور كركوك، ورد لوكالة شفق نيوز، أن "حادث اصطدام وقع بين مركبتين على الطريق الحولي لمدينة كركوك الأولى نوع (MAN) حمل أزرق اللون، والمركبة الثانية نوع (بيك أب) أبيض اللون، ما ادى الى مصرع شخصين في المركبة الثانية".

ولفت الى ان "أسباب الحادث هي استدارة خاطئة من قبل سائق المركبة الثانية مما أدى إلى اصطدام المركبة الأولى به".

ودعا البيان سائقي المركبات إلى "الالتزام وعدم الاستدارة إلا بعد التأكد من خلو الطريق من المركبات حفاظاً على سلامتهم وسلامة مستخدمي الطريق".

في السياق، تمكنت شرطة واسط من تحرير فتاة مختطفة وإلقاء القبض على الخاطف.

وذكر بيان لقيادة الشرطة ورد لوكالة شفق نيوز، "بعد ورود اخبار تفيد بوجود حالة خطف تم بتشكيل فريق عمل مختص من قسم مكافحة إجرام واسط حيث باشر الفريق بجمع المعلومات والتحري والتعرف على المتهم وبعد أخذ الموافقات القضائية تم مداهمة الدار التي كان يتردد عليها والقي القبض على الخاطف وضبط بحوزته مسدس كما تم تحرير المخطوفة".

ولفت البيان الى "تسليم المختطفة والخاطف إلى جهة الاختصاص لإكمال الاجراءات التحقيقية والقانونية اللازمة بحقهما".