مصرع شخصين بانهيار مبنى أقصى جنوبي العراق

شفق نيوز/ افاد مصدر أمني بمحافظة البصرة أقصى جنوبي العراق، اليوم الاحد، بمصرع شخصين اثنين بحادث انهيار مبنى غربي المحافظة.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "مبنى مكون من 3 طوابق بمنطقة (كوت ثويني) في قضاء ابي الخصيب غربي المحافظة انهار بسبب حريق داخلي أصاب الطابق الاول منه"، لافتا إلى ان " المبنى مكون من (البلوك والسندويج بنل)".

واضاف، ان " الحادث أدى لمصرع شخصين اثنين على الفور، وقد أُنتشلت جثتاهما فرق الدفاع المدني بعد اخماد الحريق الذي اندلع فيه ".