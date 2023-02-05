مصرع شخصين بانهيار مبنى أقصى جنوبي العراق

2023-02-05T11:38:13.000000Z

شفق نيوز/ افاد مصدر أمني بمحافظة البصرة أقصى جنوبي العراق، اليوم الاحد، بمصرع شخصين اثنين بحادث انهيار مبنى غربي المحافظة.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "مبنى مكون من 3 طوابق بمنطقة (كوت ثويني) في قضاء ابي الخصيب غربي المحافظة انهار بسبب حريق داخلي أصاب الطابق الاول منه"، لافتا إلى ان " المبنى مكون من (البلوك والسندويج بنل)".

واضاف، ان " الحادث أدى لمصرع شخصين اثنين على الفور، وقد أُنتشلت جثتاهما فرق الدفاع المدني بعد اخماد الحريق الذي اندلع فيه ".

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