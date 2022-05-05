مصرع شاب واصابة جندي في حادثي سير بالموصل

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في نينوى، بأن شاباً في العشرينيات لقي مصرعه، فيما أصيب جندي بحادثي سير منفصلين بمدينة الموصل، مركز المحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز إن "شاباً في العشرينيات من عمره لقي، اليوم، مصرعه بعدما صدمته عجلة حكومية تابعة للبلدية في ناحية الكوير، جنوب شرق مدينة الموصل"، مبيناً أن "قوة أمنية حضرت إلى مكان الحادث ونقلت جثة الضحية الى المستشفى فيما فتحت تحقيقاً لمعرفة ملابساته وكشف ظروفه".

على الصعيد ذاته ، قال المصدر إن "جندياً في الجيش العراقي أصيب بجروح بسبب حادث سير تعرض له في منطقة حي البكر، في الجانب الايسر من الموصل، عندما ترجل من عجلته العسكرية لشراء بعض الاحتياجات من أحد المحال التجارية في طريقه إلى آمرية الموقع، وصدمته عجلة اثناء عبوره الشارع ليصاب بجروح متوسطة"، مبينا أنه "تم نقل الجندي إلى مستشفى قريب لتلقي العلاج".

من جانب اخر قال المصدر إن "فرق الإنقاذ عثرت على جثة شاب يبلغ من العمر ٢٧ عاماً قضى غرقاً قبل ٤ أيام بعد ان جرفته السيول في مجمع الصمود بناحية زمار وبقي مفقوداً حتى اليوم"، مبينا انه "تم نقل جثمانه الى الطب العدلي تمهيداً لتسليمه الى ذويه".