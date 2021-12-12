مصرع شاب في كرميان والقبض على امرأة قتلت مع زوجها شخصاً بكركوك

شفق نيوز/ أفادت مديرية المرور في إدارة كرميان بإقليم كوردستان، يوم الاحد، بمصرع شاب جراء حادث سير في مدينة كلار، فيما ألقت شرطة كركوك القبض على امرأة قامت هي وزوجها بقتل رجل وسرقت أمواله في المحافظة.

وقالت مديرية المرور في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن شاباً يبلغ من العمر 21 عاماً كان يقود دراجة نارية اصطدم مع سيارة نوع "اوبل" في منطقة "لانه ستي" وسط مدينة كلار، ما ادى الى مصرعه على الفور.

واشارت الى نقل جثة الشاب الى دائرة الطب العدلي في مستشفى "شيري نقيبه"، فيما أجرت مفارز المرور كشفاً مرورياً في مكان الحادث.

من جانب اخر، أعلنت مديرية شرطة محافظة كركوك والمنشآت، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، ان مفارز شعبة مكافحة إجرام آزادي تلقت بلاغاً بالعثور على رجل من أهالي قضاء جمجمال في محافظة السليمانية، مقتولاً داخل سيارته على طريق بغداد – أربيل، وعلى الفور تم تشكيل فريق عمل والتوجه الى مكان الحادث.

وبينت أنه بعد التحري وجمع المعلومات ومتابعة كاميرات المراقبة تم التوصل إلى الجناة، وبالتنسيق مع شرطة جمجمال تم إلقاء القبض على امرأة تبلغ من العمر 30 عاماً بعد مرور 6 ساعات من تنفيذ الجريمة.

واوضحت انه بمواجهتها بالأدلة اعترفت بقيامها مع زوجها باستدراج المجنى عليه من قضاء چمچمال الى محافظة كركوك وبالتحديد على الطريق بين بغداد - أربيل وقيامهم بقتله وسرقة أمواله.

واشارت المديرية الى ضبط سلاح الجريمة وتم تصديق اقوالها ابتدائياً وقضائياً وفق المادة ٤٠٦ من قانون العقوبات العراقي.