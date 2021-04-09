مصرع شاب "طعناً" بنزاع عائلي في ديالى

شفق نيوز/ افاد مصدر محلي في محافظة ديالى اليوم الجمعة، بمصرع شاب عشريني جراء نزاع عائلي في ناحية جبارة شمال شرق بعقوبة.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز؛ أن "شجاراً نشب بين اطفال من عائلتين أقارب في منطقة سنجارة في ناحية جبارة تطور إلى نزاع بالسكاكين تسبب بطعن احد الشباب لابن عمه"، مشيرا الى وفاة الشاب المطعون قبل وصول سيارة الإسعاف التي حاولت نقله الى مستشفى جلولاء.

واضاف ان "قوة امنية حضرت الى مكان الحادث وفتحت تحقيقا لكشف أسبابه وملابساته واعتقلت الجاني لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة".

وتشهد ديالى نزاعات عائلية مستمرة لاسباب ودوافع مادية أو مشاكل اجتماعية.

وتعد جبارة اصغر ناحية في محافظة ديالى وهي تابعة لقضاء خانقين تبعد عنه حوالي 70 كم ويبلغ عدد سكانها 22 ألف نسمة ومساحتها 16 الف دونم، وتعرض أهلها الى التهجير والترحيل من قبل النظام السابق ويشكل الكورد فيها حوالي 60% من السكان الأصليين حيث عادت اغلب الأسر بعد سقوط النظام الى الناحية سنة 2003 وفقا للمادة 140 من الدستور العراقي.